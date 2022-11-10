Oman Air возобновляет прямые рейсы из Маската в Москву

С 2 декабря Oman Air возобновляет рейсы в Россию. Все проблемы, не позволявшие авиакомпании ранее начать полеты из Маската в Москву, решены. Об этом редакции TourDom.ru сообщили в представительстве авиакомпании.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

На маршрут выйдут Airbus A330 в двухклассной компоновке. Время в пути составит 6 часов 15 минут. В начале декабря перевозчик будет выполнять по три рейса еженедельно из аэропорта Шереметьево – по средам, пятницам и воскресеньям. С 26 декабря добавятся вылеты по понедельникам.

Стоимость полета в одну сторону начинается от 886 евро в экономклассе. На текущий момент в продаже доступны билеты на рейсы со 2 декабря. Забронировать поездки на новогодний период можно будет позже. Перевозчик обещает открыть эту возможность на следующей неделе.

На сайте авиакомпании временно недоступна продажа авиабилетов с оплатой картами российских банков. Но перевозчик работает над восстановлением такой функции, а пока просит клиентов обращаться в туристические агентства.

Все ограничения по COVID-19 в Омане сняты. Для въезда в страну не нужны сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты. Гражданам России для пребывания в Омане до 14 дней виза не требуется.