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1 час назад

Oman Air возобновляет прямые рейсы из Маската в Москву

TourDomиещё 1

С 2 декабря Oman Air возобновляет рейсы в Россию. Все проблемы, не позволявшие авиакомпании ранее начать полеты из Маската в Москву, решены. Об этом редакции TourDom.ru сообщили в представительстве авиакомпании.

Oman Air возобновляет прямые рейсы из Маската в Москву
Фото: tourdom.rutourdom.ru

На маршрут выйдут Airbus A330 в двухклассной компоновке. Время в пути составит 6 часов 15 минут. В начале декабря перевозчик будет выполнять по три рейса еженедельно из аэропорта Шереметьево – по средам, пятницам и воскресеньям. С 26 декабря добавятся вылеты по понедельникам.

Стоимость полета в одну сторону начинается от 886 евро в экономклассе. На текущий момент в продаже доступны билеты на рейсы со 2 декабря. Забронировать поездки на новогодний период можно будет позже. Перевозчик обещает открыть эту возможность на следующей неделе.

На сайте авиакомпании временно недоступна продажа авиабилетов с оплатой картами российских банков. Но перевозчик работает над восстановлением такой функции, а пока просит клиентов обращаться в туристические агентства.

Все ограничения по COVID-19 в Омане сняты. Для въезда в страну не нужны сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты. Гражданам России для пребывания в Омане до 14 дней виза не требуется.

Ранее TourDom.ru писал, что билеты Oman Air из Москвы в Маскат исчезли из продажи.

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