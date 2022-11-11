"Шерегеш" первым в России открыл новый зимний сезон

Популярный сибирский курорт "Шерегеш" на юге Кемеровской области первым в России с 11 ноября открыл новый горнолыжный сезон, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.

Фото: ТАСС ТАСС

"Шерегеш" первым в стране открывает горнолыжный сезон. Трассы, подъемники и другая туристическая инфраструктура уже готовы и принимают первых гостей. В прошлом сезоне у нас отдохнули более 2 млн человек, и ежегодно турпоток только увеличивается. Климат Горной Шории и особый снег "пухляк" привлекают туристов со всей России и зарубежья", - привели в пресс-службе слова Цивилева.

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Снегопады в "Шерегеше" начались в конце сентября. За последнюю неделю снег выпадает почти ежедневно. Сейчас на склонах горнолыжного комплекса активно формируется снежный покров.

Этой зимой на курорте будут работать более 20 канатных дорог и свыше 90 отелей и гостевых домов. Перед зимним сезоном они провели ремонты, обновили интерьеры и прилегающие территории. Кроме того, в этом году благодаря открытию 11 новых мест для размещения туристов "Шерегеш" единовременно может разместить почти на 15% больше гостей, чем в прошлом году - номерной фонд теперь рассчитан на 4,3 тыс. человек.

К открытию курорта приурочен трехдневный спортивно-этнический фестиваль "Шерегешфест". 11 ноября на склонах "Шерегеша" проходят тренировочные катания Национальной лиги инструкторов и местных тренеров. Основные мероприятия для туристов начнутся утром в субботу. Спортсмены-сноубордисты российской сборной Илья Витюгов и Виктория Черникова проведут для гостей мастер-классы по спускам с горы. Кульминацией праздничных мероприятий станет музыкальный концерт лидера группы "Смысловые галлюцинации" Сергея Бубенца.