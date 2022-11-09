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27 минут назад

Мужчина вернулся в Россию с чемоданом роскошной одежды и лишился ее на таможне

Lenta.ru

Сотрудники аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге лишили вернувшегося из Дубая пассажира предметов роскоши, которые он пытался провезти в багаже. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления в среду, 9 ноября.

Мужчина лишился чемодана роскошной одежды на таможне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе досмотра в России в чемодане мужчины, имя которого не раскрывается, обнаружили одежду, обувь, аксессуары и украшения люксовых модных домов Chanel, Dior и Louis Vuitton, а также двое часов марки Hublot, косметику и телефон.

Задержанный рассказал, что купил вещи в ОАЭ для личного пользования, однако не поинтересовался правилами перевоза товаров через границу (багаж, стоимость которого составляет более 10 тысяч евро, подлежит таможенному декларированию — прим. «Ленты.ру»).

В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении. Все приобретенные в Дубае вещи у него изъяли и отправили на экспертизу.

В июле у дочери главы российского горнолыжного курорта «Роза Хутор» Сергея Бачина изъяли дизайнерские украшения в московском аэропорту Внуково. На таможенном контроле в багаже девушки были обнаружены дорогостоящие ювелирные изделия люксового модного бренда Louis Vuitton. Стоимость незадекларированных драгоценностей оценили в 4,5 миллиона рублей.

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