Российские авиакомпании по итогам года перевезут менее 95 млн пассажиров

Российские авиакомпании по итогам года перевезут всего 94,5 млн пассажиров. На внутренних рейсах ожидается 77,9 млн человек, на международных – 16,6 млн. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, который составила Росавиация после сбора данных от перевозчиков.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Таким образом, пассажиропоток по сравнению с прошлым годом упадет на 15%. При этом авиакомпании не смогут выполнить поручение президента РФ Владимира Путина, который попросил Минтранс, чтобы в 2022-м по России было перевезено не менее 100 млн человек.

В министерстве уже заявили, что такой низкий пассажиропоток на внутренних рейсах связан с закрытием 11 аэропортов. В конце февраля Росавиация постановила запретить летать в воздушые гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ожидалось, что запрет будет носить временный характер, однако Федеральное агентство продлевает его еженедельно почти восьмой месяц.

Сами авиакомпании пытались поднять спрос за счет распродаж. В летний период перевозчики периодически объявляли различные акции для пассажиров, но сейчас билеты с дисконтом почти никто не поставляет.