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2 часа назад

Российские авиакомпании по итогам года перевезут менее 95 млн пассажиров

TourDom

Российские авиакомпании по итогам года перевезут всего 94,5 млн пассажиров. На внутренних рейсах ожидается 77,9 млн человек, на международных – 16,6 млн. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, который составила Росавиация после сбора данных от перевозчиков.

Российские авиакомпании по итогам года перевезут менее 95 млн пассажиров
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Таким образом, пассажиропоток по сравнению с прошлым годом упадет на 15%. При этом авиакомпании не смогут выполнить поручение президента РФ Владимира Путина, который попросил Минтранс, чтобы в 2022-м по России было перевезено не менее 100 млн человек.

В министерстве уже заявили, что такой низкий пассажиропоток на внутренних рейсах связан с закрытием 11 аэропортов. В конце февраля Росавиация постановила запретить летать в воздушые гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ожидалось, что запрет будет носить временный характер, однако Федеральное агентство продлевает его еженедельно почти восьмой месяц.

Сами авиакомпании пытались поднять спрос за счет распродаж. В летний период перевозчики периодически объявляли различные акции для пассажиров, но сейчас билеты с дисконтом почти никто не поставляет.

Возможно, на ситуацию еще повлияют субсидии от государства. На данный момент Минтранс добивается выделения авиакомпаниям 50 млрд руб. в качестве компенсации за перелеты по России.

Новости путешествий,Владимир Путин,Минтранс РФ,Росавиация,
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