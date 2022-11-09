В Египте появилась услуга Tax Free

Возможность вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) заработала в аэропорту Шарм-эль-Шейха, сообщает издание Daily News Egypt.

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На каких условиях возвращается НДС? Если турист находился на территории Египта не дольше трех месяцев, а товаров из подключенных к системе магазинов приобрел на 1500 египетских фунтов и более. Купленные предметы важно предъявить в целой заводской упаковке. В противном случае компенсации не будет.

Власти намерены ввести систему Tax Free не только в одной из ключевых авиагаваней страны, но и на туристических объектах.

Россиянам для того, чтобы воспользоваться услугой Tax Free, понадобится иностранная банковская карта, так как наличными возврат НДС не предусмотрен. “Мир” в Египте не принимается.