Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
2 часа назад

Назван главный гостиничный тренд последних лет

Мослента

Главный гостиничный тренд последних лет назвал в разговоре с «Мослентой» руководитель консалтинговой компании в области гостиничного бизнеса и маркетинговых коммуникаций SEA Company Андрей Шемякин. По его мнению, спрос на помпезные отели среди путешественников уже прошел.

Назван главный гостиничный тренд последних лет
Фото: МослентаМослента

Европейцы стали предпочитать бутиковые отели с персонализированным сервисом, и сейчас этот тренд дошел до России. «Чтобы поддерживать такой подход на высоком уровне, отель должен быть в пределах 100 номеров. Направляясь на отдых, мы хотим получить минимум внешнего шума, максимум уединения и персональный подход к решению наших проблем», — пояснил Шемякин.

Предприниматель подчеркнул, что жители столичного региона привыкли к высокому уровню сервиса. «Сегодня, если ты захотел шоколад, не нужно одеваться и бежать в магазин. Даже в дождь и мороз тебе в течение 30 минут принесут его бесплатно из магазина службы доставки», — отметил он. Этим стандартам, по его словам, должен соответствовать и современный отель.

Ранее стали известны расходы российских туристов во время пребывания в Москве. В среднем они составляют десять тысяч рублей в день.

Новости путешествий,Андрей Шемякин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители