Назван главный гостиничный тренд последних лет

Главный гостиничный тренд последних лет назвал в разговоре с «Мослентой» руководитель консалтинговой компании в области гостиничного бизнеса и маркетинговых коммуникаций SEA Company Андрей Шемякин. По его мнению, спрос на помпезные отели среди путешественников уже прошел.

Фото: Мослента Мослента

Европейцы стали предпочитать бутиковые отели с персонализированным сервисом, и сейчас этот тренд дошел до России. «Чтобы поддерживать такой подход на высоком уровне, отель должен быть в пределах 100 номеров. Направляясь на отдых, мы хотим получить минимум внешнего шума, максимум уединения и персональный подход к решению наших проблем», — пояснил Шемякин.

Предприниматель подчеркнул, что жители столичного региона привыкли к высокому уровню сервиса. «Сегодня, если ты захотел шоколад, не нужно одеваться и бежать в магазин. Даже в дождь и мороз тебе в течение 30 минут принесут его бесплатно из магазина службы доставки», — отметил он. Этим стандартам, по его словам, должен соответствовать и современный отель.