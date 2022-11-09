Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
41 минуту назад

В Шарм-эль-Шейхе заработала система tax free

BFM.RUиещё 3

В египетском аэропорту Шарм-эль-Шейха власти запустили систему tax free для иностранных туристов. Заработал также сайт с информацией о возврате НДС, передает издание Ahram Online.

В Шарм-эль-Шейхе заработала система tax free
Фото: BFM.RU - лента новостей бизнесаBFM.RU - лента новостей бизнеса

В аэропорту уже размещены вывески на арабском, английском, французском, русском и испанском языках. Сотрудники воздушной гавани, отелей и рынков разъясняют туристам, как получить возврат НДС. Стандартная ставка этого налога по большинству непродовольственных товаров в Египте составляет 14%.

Минфин и налоговое управление Египта завершают приготовления к tax free для иностранных туристов в аэропортах страны.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители