В Шарм-эль-Шейхе заработала система tax free

В египетском аэропорту Шарм-эль-Шейха власти запустили систему tax free для иностранных туристов. Заработал также сайт с информацией о возврате НДС, передает издание Ahram Online.

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В аэропорту уже размещены вывески на арабском, английском, французском, русском и испанском языках. Сотрудники воздушной гавани, отелей и рынков разъясняют туристам, как получить возврат НДС. Стандартная ставка этого налога по большинству непродовольственных товаров в Египте составляет 14%.