Роспотребнадзор: Две красноярские авиакомпании навязывают услуги

Как сообщается, дополнительные услуги навязывают АК «НордСтар» и АК «КрасАвиа». При покупке авиабилетов в дистанционном формате на сайтах авиакомпаний, в договор включаются дополнительные услуги. Это происходит без согласия пассажиров, и за деньги. То есть, данные услуги с самого начала предустанавливаются в заказе.