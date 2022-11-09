Роспотребнадзор: Две красноярские авиакомпании навязывают услуги

Как сообщается, дополнительные услуги навязывают АК «НордСтар» и АК «КрасАвиа». При покупке авиабилетов в дистанционном формате на сайтах авиакомпаний, в договор включаются дополнительные услуги. Это происходит без согласия пассажиров, и за деньги. То есть, данные услуги с самого начала предустанавливаются в заказе.
Суть в том, что клиент второпях может не увидеть соответствующие пункты и понести незапланированные расходы. Например, страховка стоит около 400 рублей.
По факту происходящего Роспотребнадзор проинформировал авиакомпании о нарушениях. Реакции не последовало, ни одна из компаний не поменяла маркетинговую политику.