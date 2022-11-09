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42 минуты назад

Российских туристов по ошибке отправили в Турцию вместо Испании

Мира Маркина

Российское турагентство занималось организацией поездок в Испанию. Но из-за ошибки отправило своих клиентов в совершенно другой город, хотя и созвучный названию испанской столицы, пишет Yeni Akit.

Российских туристов по ошибке отправили в Турцию вместо Испании
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Из-за невнимательности сотрудников агентства россияне оказались в турецком Мардине вместо испанского Мадрида. Сами туристы поняли, что произошла ошибка, лишь оказавшись в Турции.

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Турагент, по словам Бекира Фалая, представителя турецкой стороны, запросил полет из Стамбула в Мардин, а не Мадрид.

“Несмотря на эту путаницу, мы очень хорошо приняли туристов, и они провели очень хороший день”, — добавил он.

На следующий день туристы выехали из Мардина в Стамбул, чтобы сесть на рейс в Мадрид, как предполагалось изначально.

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