Российских туристов по ошибке отправили в Турцию вместо Испании

Российское турагентство занималось организацией поездок в Испанию. Но из-за ошибки отправило своих клиентов в совершенно другой город, хотя и созвучный названию испанской столицы, пишет Yeni Akit.

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Из-за невнимательности сотрудников агентства россияне оказались в турецком Мардине вместо испанского Мадрида. Сами туристы поняли, что произошла ошибка, лишь оказавшись в Турции.

Турагент, по словам Бекира Фалая, представителя турецкой стороны, запросил полет из Стамбула в Мардин, а не Мадрид.

“Несмотря на эту путаницу, мы очень хорошо приняли туристов, и они провели очень хороший день”, — добавил он.

На следующий день туристы выехали из Мардина в Стамбул, чтобы сесть на рейс в Мадрид, как предполагалось изначально.