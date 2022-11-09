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19 минут назад

В России запустят программу научно-популярного туризма для молодежи

Lenta.ruиещё 9

Программа научно-популярного туризма для молодежи будет запущена в России с 15 ноября — к ней присоединятся 10 регионов страны. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

В РФ запустят программу научно-популярного туризма для молодежи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чернышенко отметил, что программа, разработанная по поручению президента, направлена на популяризацию науки. Молодые путешественники смогут совместить участие в различных научно-технологических проектах с рекреационными или культурными поездками по регионам России.

«Маршруты составляются таким образом, чтобы путешественники познакомились с историей края и попробовали себя в роли ученых», — добавил вице-премьер.

В программе участвует десять регионов страны (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области), где для посещения доступны 50 научно-исследовательских и образовательных объектов. Первый тур пройдет в Калининградской области с 15 по 18 ноября. Планируется, что к 2025 году масштабы научно-популярного туризма вырастут до 200 объектов в 40 субъектах России.

К программе могут присоединиться студенты, участники проекта «Больше, чем путешествие» и лауреаты конкурсов платформы «Россия — страна возможностей».

Новости путешествий,Дмитрий Чернышенко,
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