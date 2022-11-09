В отелях Шарм-эль-Шейха подорожали номера из-за саммита ООН

Сейчас в Шарм-эль-Шейхе проходит Международный климатический саммит ООН, он продлится до 18 ноября. Участие в конференции примет более 40 тыс. человек.

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В связи с этим у многих туристов возникли трудности с размещением в отелях курорта. Некоторые гостиницы временно остановили продажи.

Специалисты TEZ TOUR отметили, что цены на проживание в местных гостиницах увеличились на 70-80%. Для участников саммита стоимость проживания в отеле возросла в несколько раз.

Часть туристического потока была распределена в Хургаду. Но и там наблюдается аналогичная ситуация – цены на номера повысились, и отели объявили стоп продаж.

Стоить отметить, что цена на турпакеты осталось неизменной. Туроператоры уточняют, что на данный момент не существует каких-либо ограничений для туристов в связи с проведением саммита.