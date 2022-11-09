Саудовская Аравия увеличила срок действия однократных виз

Кабмин Саудовской Аравии принял решение о продлении срока пребывания в стране для обладателей однократных виз.
Такое решение было принято во время заседания кабинета министров накануне. Так, допустимый срок пребывания в Саудовской Аравии для обладателей однократных виз увеличился до трех месяцев.
Отмечается, что данное решение касается только однократных виз, которые выдаются для посещения государства с любой целью. Ранее срок пребывания по ним составлял лишь месяц.
Вместе с тем в ходе заседания министры скорректировали правила транзитных виз, которые теперь будут действовать три месяца, а их обладатели смогут оставаться в королевстве 96 часов и не должны платить за это никакие сборы, пишет Saudi Press Agency.