Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
3 часа назад

Саудовская Аравия увеличила срок действия однократных виз

Vse42.ruиещё 3

Кабмин Саудовской Аравии принял решение о продлении срока пребывания в стране для обладателей однократных виз.

Саудовская Аравия увеличила срок действия однократных виз
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Такое решение было принято во время заседания кабинета министров накануне. Так, допустимый срок пребывания в Саудовской Аравии для обладателей однократных виз увеличился до трех месяцев.

Отмечается, что данное решение касается только однократных виз, которые выдаются для посещения государства с любой целью. Ранее срок пребывания по ним составлял лишь месяц.

Вместе с тем в ходе заседания министры скорректировали правила транзитных виз, которые теперь будут действовать три месяца, а их обладатели смогут оставаться в королевстве 96 часов и не должны платить за это никакие сборы, пишет Saudi Press Agency.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители