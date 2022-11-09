Куда поехать из Тюмени на Новый год: туры и цены

До Нового года осталось полтора месяца, а значит вопрос, где его отмечать, встает все острее. Особенно поторопиться стоит тем, кто хотел бы отметить наступление 2023-го за пределами города, а то и вовсе – страны. Что предлагают тюменцам турфиры, узнал «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Новогодние туры с вылетом из Тюмени

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По данным АТОР, рост выездного туризма в России в текущем году составил 43 %.

Лидер – Турция (почти половина туров). Не менее популярны ОАЭ и Египет из-за увеличения числа рейсов в эти страны. Однако новогодняя статистика всегда отличалась от статистики летнего сезона. А уж Новый год – 2023 обещает стать и вовсе необычным. «С вылетом из Тюмени нет практически ничего, кроме российских направлений, – рассказала директор турфирмы «Арго-тревел» Татьяна Жбанова. – Поэтому пока тройка лидеров для празднования Нового года – это Москва, Петербург и различные туры недалеко от столиц. Это может быть Карелия, города Золотого кольца. Но, выбирая такие направления, нужно заранее понимать, что в зимнее время экскурсионные туры могут быть смазанными из-за погоды и короткого светового дня».

Зимние каникулы в России

Праздновать Новый год в России умеют, да и антураж у нас самый подходящий: со снегом, коньками, лыжами и щиплющим за щеки морозом. Так что можно смело покупать туры с новогодними ужинами, представлениями, развлечениями. И цены куда ниже, чем на зарубежные туры: в 20–30 тысяч рублей на человека можно уложиться. Но билеты нужно покупать заранее: чем ближе праздник, тем выше цены на перелеты. Помимо упомянутых выше столиц, из Тюмени еще есть рейсы в Минеральные Воды. Сборных групповых программ здесь нет, но туда тоже можно отправиться, чтобы интересно провести время и отдохнуть. Кстати, от Минвод рукой подать не только до Кисловодска и Пятигорска, но и до городов Северной Осетии, Адыгеи. Да и до Чечни и Дагестана с их богатой экскурсионной программой недалеко.

Куда слетать на Новый год с детьми

Одно дело – ехать парой или в компании друзей. Но совсем другое, когда с вами ребятишки. Пока ваши маленькие туристы еще полны веры в волшебство, свозите их в Великий Устюг. Программ множество: на две, три или пять ночей. Все они стартуют в Москве, и веселье начинается уже в фирменном поезде, который идет в Великий Устюг. Дети от этих программ всегда в восторге, потому что «все настоящее»: и развлечения, и сам Дед Мороз, и радости. Будет шанс сфотографироваться на коленях у доброго дедушки, посмотреть, как он живет. А еще здесь можно покататься на ватрушке, оседлать оленя и поводить хороводы. Что уж скрывать – тут и взрослый человек придет в восторг, не то что ребенок. Стоить такой тур будет от 18 тысяч рублей с отправлением из Москвы.

Новогодние туры на море

Для любителей жарких стран есть туры с вылетом из Екатеринбурга в ОАЭ, Индию и Египет. Заграничные туры серьезно подскочили в цене, поэтому стоят дорого. Но, как говорится, не дороже денег. Все эти туры начинаются от 100 тысяч на человека за неделю. Это самый минимум – скромные отели, небольшой временной период. Тем, кто истосковался по знойному Таиланду, можно на этот Новый год отправиться на Пхукет или в Паттайю, здесь цены начинаются от 200 тысяч. Из шикарного – Мальдивы и Сейшелы, Танзания, Маврикий. И цена на такие туры с вылетом из Москвы, что логично, куда как выше 200 тысяч рублей за одного.

Куда еще можно слетать

Из Екатеринбурга также можно полететь отмечать наступление Нового года в Турцию. Да, несезон, но в этой стране множество отелей с теплыми бассейнами. Да и море все то же – приятно шуршит и лечит нервы. Цена тура на праздничную неделю составляет порядка 70 тысяч рублей с человека в четырехзвездочном отеле и от 75 тысяч – в пятизвездочном. Дешевле можно улететь из Казахстана, но туда тоже нужно добраться, а это дополнительные расходы. Есть и готовые пакеты. Так, тур с празднованием на базе на берегу озера с катком, лыжами и поездкой в Нур-Султан будет стоить 17 тысяч с дорогой на одного человека. Дополнительно оплатить останется лишь праздничный банкет.

Где покататься на горных лыжах

Для любителей горнолыжки у турфирм тоже есть новогодние предложения: к примеру, близкий Шерегеш или каникулы на Уральских горах (Азбазоко, Банное, Белая). Такие поездки обойдутся в сумму от 20 тысяч на человека. Есть туры с вылетом из Тюмени на Красную поляну в Сочи. Можно селиться как в горах, так и в их подножии (это дешевле). Вообще, совместить море и горы – отличный план для полноценного отдыха: он позволяет насладиться и зимним прибоем с пальмами, и снегом, катаясь на лыжах и активно проводя время.

Туры выходного дня из Тюмени

В дни школьных каникул в Тюмени будут отличные предложения для ребят, недорогие и яркие; это туры выходного дня. К примеру, поездки в этностойбище, в Насекино (дом-музей, которому 110 лет, где гостей ждут народные гуляния, забавы, угощения), в Ялуторовский острог (интерактивные этнопрограммы). Стоят такие туры от полутора тысяч рублей за человека.

Что выбирают тюменцы