Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
4 минуты назад

Отдых в роскошном отеле на Карибах обернулся для туристки тяжелой инфекцией

Lenta.ru

Британская туристка, побывавшая в пятизвездочном отеле в Доминиканской Республике, уже два месяца продолжает лечение от тяжелой бактериальной инфекции, которую она подхватила во время отдыха. Об этом пишет Mirror.

Отдых в роскошном отеле на Карибах обернулся для туристки тяжелой инфекцией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

49-летняя Саманта Бродбент (Samantha Broadbent) отправилась вместе с сыном отдыхать на роскошный карибский курорт в сентябре. По словам женщины, в последний день отпуска у нее внезапно заболел живот — туристку беспокоили сильная рвота, диарея и желудочные спазмы. По возращении домой ее самочувствие стало еще хуже, и британка отправилась в больницу.

Выяснилось, что тревожные симптомы обернулись шигеллезом — инфекцией кишечника, вызываемой бактериями шигеллы при употреблении зараженной пищи или воды. Туристка вспомнила, что в отеле часто оставляли еду на открытом пространстве, а также добавляли новые порции блюд к залежавшимся. Бродбент утверждает, что не раз видела в буфете кошек, крабов, пауков и мух, а в бассейне часто замечала плавающие пластыри и мертвых жуков.

В настоящее время путешественница продолжает проходить лечение антибиотиками. Адвокат туристки заявил, что занимается расследованием того, как именно Бродбент могла подхватить инфекцию. Отмечается, что на случаи заражения в этом отеле также жаловались и несколько других постояльцев.

Ранее в ноябре более 80 британских туристов подали в суд на отель в Кабо-Верде после массового отравления во время отпуска. Отдыхающие жаловались на сильное недомогание и диарею, многие из них продолжили лечение даже после возвращения домой.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители