В России увеличилось количество столкновений самолетов с птицами

В российских аэропортах выросло число столкновений самолетов с птицами. За 9 месяцев 2022 года зафиксировано 918 случаев. Это на 10% больше, чем за аналогичные периоды в последние 7 лет. Такую статистику приводит Росавиация.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Увеличение ежемесячных показателей наблюдается с июня. Больше всего происшествий было в июле – 204. И с приходом осени тенденция не спешит меняться – в октябре 2022-го подтверждено 67 случаев. Это в 2,5 раза больше, чем в среднем в этом месяце в предыдущие годы. По информации телеграм-канала «Авиаторщина», в ведомстве аэропортам рекомендовали усилить работу по орнитологическому обеспечению полетов.

Тем временем некоторые представители отрасли видят причины увеличения случаев совсем не в плохой работе ответственных служб или увеличении поголовья птиц. По их мнению, раньше в статистику попадали только столкновения, которые приводили к повреждениям. А теперь эксплуатанты требуют оформления любого, самого незначительного столкновения. Да и экипаж, боясь за порчу машин, выбирают вариант потратить час на оформление бумажек, даже если на фюзеляже просто остался смываемый след от столкновения.

Еще одной причиной увеличения статистики экипажи видят новую жилую застройку. Во многих городах вблизи аэропортов зданий становится больше. А наличие ТБО привлекает пернатых. Что неизменно приводит к их появлению вблизи аэропортов.