В популярных отелях Турции рассказали, как обслужат россиян зимой

Продолжаем тему перехода отелей Турции на зимний формат работы. Корреспондент TourDom.ru уточнил, что изменится в популярных гостиницах сетей Rixos, Alva Donna, Akka Hotels – какие услуги зимой станут недоступны и что нового предложат туристам.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

В отелях Rixos со сменой концепции некоторые рестораны закрываются или переезжают в помещения. Спортивные мероприятия, проходившие ранее на воздухе, также пригласят своих гостей под крышу.

Анимационные программы останутся в режиме soft. В связи с погодными условиями их могут корректировать, сообщила редакции представитель отдела маркетинга гостиничной сети. Она обратила внимание, что в зимнем сезоне появится новая опция: «Всем клиентам предоставим подарок – билет в тематический парк The Land of Legends и трансфер до него».

В отелях сети Akka с 19 ноября вечерние шоу-программы проводиться не будут. В то же время дневная анимация и детский клуб будут работать по-прежнему. В полном объеме можно получить и услуги спа-салона.

«Питание в ресторанах останется вкусным и разнообразным, – говорит представитель гостиницы Улугбек Рашидов. – Исключение – алкоголь. Импортные напитки заменим на аналоги турецкого производства».

Из новинок зимней концепции – бесплатные пешие и велопрогулки, а также мастер-классы, которых не было в летнем сезоне. Туристы, в частности, смогут брать уроки рисования на пленэре и турецкого языка.

Все открытые бассейны подогреваются в гостиницах сети с 15 октября. В Akka Antedon их четыре, в Akka Alinda – два. Теплая вода и в аквапарках.

В сообществе отеля Alva Donna Exlusive «ВКонтакте» сообщается, что в зимней концепции несколько заведений общепита будут закрыты, в том числе рестораны a la carte – французский и steak hause, снек-кафе и бары на пляже. В бассейнах уже начали подогревать воду. В то же время детские открытые бассейны будут недоступны.