Эксперт назвала пять нежелательных для провоза в багаже вещей

Тревел-блогерша на своем YouTube-канале Portable Professional назвала предметы, которые не стоит провозить в багаже.

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По словам эксперта, в зарегистрированный багаж не стоит класть вещи первой необходимости, потому как чемоданы могут потеряться и тогда путешественник останется без вещей, которые ему необходимы.

Так, в багаж не нужно упаковывать лекарства, выписанные по рецепту, потому что в другой стране будет сложно найти им замену.

Кроме того, в багаже не стоит оставлять вещи, имеющие денежную или сентиментальную ценность». Банковскую карту и ключи лучше также не оставлять в багаже, как и копии проездных документов.