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1 час назад

Рейсов из Сочи в Анталью станет меньше

TourDom

Авиакомпания AZUR air отменила полеты из Сочи в Анталью до 25 декабря включительно. Об этом рассказали турагенты, получившие от туроператора Fun&Sun сообщения об аннуляции ранее забронированных туров на этих рейсах.

Рейсов из Сочи в Анталью станет меньше
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Туристам предлагают выбрать любое другое направление, создав новую заявку. Например, из Сочи можно отправиться в Хургаду. Путешествия в Шарм-эль-Шейх и Анталью станут доступны только с 26 и 28 декабря соответственно. При отказе от переброни клиенты могут сохранить деньги на депозите. О возврате в рассылке не упоминается.

Редакция направила запрос перевозчику и туроператору о причинах изменения расписания, но на момент написания новости ответ не поступил.

На сайте по поиску авиабилетов забронировать места на рейсы AZUR air тоже невозможно, хотя утром 8 ноября их еще удавалось найти по поиску.

Судя по сезонному расписанию аэропорта Сочи, полеты в Анталью планировались в период с 7 ноября по 25 марта ежедневно.

По информации одного из источников, вероятнее всего, произошла корректировка программы из-за снижения спроса в межсезонье. Перенос бронирования с туристами, которые приобрели туры с вылетом на этих рейсах, решается в индивидуальном формате: изменение либо даты вылета, либо города вылета на Москву.

Сейчас для туристов доступен прямой перелет из Сочи в Анталью рейсами «Аэрофлота» и «Азимута». Стоимость места туда-обратно в декабре начинается от 38 тыс. руб.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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