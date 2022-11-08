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1 час назад

Как повлияет запрет пролета через Турцию на стоимость туров для россиян

Парламентская газета

Решение о запрете пролета российских самолетов с двойной регистрацией через воздушное пространство Турции не отразится на стоимости туров для россиян, считает вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Как повлияет запрет пролета через Турцию на стоимость туров для россиян
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Как писала «Парламентская газета», Анкара с 1 ноября запретила пролет через свое воздушное пространство российским самолетам с двойной регистрацией.

В интервью радио Sputnik Мкртчян отметил, что данное решение не окажет влияния на стоимость туров для российских граждан, так как «все, что могло, уже подорожало» и сейчас цены, напротив, «могут отыгрывать назад».

По мнению эксперта, Турция уже долгое время пытается действовать на два лагеря. Примером тому является история с картами «Мир», когда после предостережения Минфина США о введении санкций турецкие банки перестали принимать эти карты, добавил Мкртчян.

Ничего удивительного в решении Анкары нет, считает он. По мнению эксперта, турецкие власти заинтересованы в российском туризме, однако они не желают, чтобы страна попала под действие западных санкций.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,Казначейство США,
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