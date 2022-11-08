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2 часа назад

В Башкирии будет создан Центр туризма для инвалидов

ГОРОБЗОР.РУ

В Башкирии будет создан свой Центр туризма для инвалидов. Об этом в своем посте в Телеграм, посвященном Всероссийскому открытому форуму-выставке «Ломая барьеры», сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

В Башкирии будет создан Центр туризма для инвалидов
Фото: ГОРОБЗОР.РУГОРОБЗОР.РУ

«У нас очень красивая природа, и ее хочется показать всем гражданам, в том числе и тем, которые имеют ограниченные возможности здоровья», - написал чиновник.

Премьер отметил, что форум будет проводиться ежегодно, чтобы фиксировать, что уже сделано, а какие планы предстоит реализовать.

Новости путешествий,Андрей Назаров,
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