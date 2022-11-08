Названы цены самых дорогих билетов на ноябрьские праздники

Самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты, приобретенные россиянами в ноябрьские праздники, назвал сервис планирования путешествий OneTwoTrip. Об этом сообщает РИА Новости.

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Дороже всего обошелся клиенту перелет из Москвы в Дубай и обратно. За два билета он заплатил 157 тысяч рублей. Другой клиент отправился из Москвы в Берлин и обратно за 152 тысячи рублей. Перелет в обе стороны Москва-Сантьяго стоил 154 тысячи рублей.

А вот самый дорогой ж/д- билет - из Москвы в Санкт-Петербург на "Сапсане" за 23 700 рублей. Причем этот клиент выкупил сразу четыре места, заплатив в общей сложности 95 тысяч рублей.