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57 минут назад

Отель отказал запланировавшим свадьбу туристам и предпочел разместить беженцев

Lenta.ruиещё 1

Британская пара осталась разочарована внезапным решением отеля отменить их бронь и разместить в номерах ищущих убежище иммигрантов. Об этом пишет Express.

Отель отказал запланировавшим свадьбу туристам и предпочел разместить беженцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

74-летний Крис Уайз (Chris Wise) и его невеста 68-летняя Кэрол Хараган (Carole Haragan) запланировали отметить свадьбу в отеле в Эшфорде, графство Кент, на август 2023 года. Британцы признались, что они несколько месяцев искали «идеальное место» для торжества, поэтому решил внести залог заранее. Однако недавно выяснилось, что бронь туристов была отменена — гостиница объяснила отказ необходимостью разместить просителей убежища.

«Отель обвиняет правительство, но это коммерческое решение. Они закрыли для брони все номера до конца декабря следующего года (2023 года) — за это они получат сотни тысяч фунтов стерлингов», — раскрыл истинные предпочтения владельцев отеля Уайз.

По словам главы городского совета Эшфорда, решение освободить номера для беженцев навязано Министерством внутренних дел. Местные власти считают, что ведомство «использует округ как легкое решение национальной стратегической проблемы», игнорируя интересы графства и демонстрируя полное пренебрежение к людям.

Ранее в октябре сообщалось, что крупнейший отель Венгрии на 499 номеров Danubius Hotel Hungariа решил закрыться на зиму ради экономии расходов на отопление и электричество. Забронировавших номера туристов обещали распределить по другим отелям сети.

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