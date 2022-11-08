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1 час назад

Отдохнувший в Бангладеше россиянин назвал страну дешевой альтернативой Таиланду

Диана Товсепова

Российский турист отдохнул в Бангладеше и назвал страну бюджетной альтернативой Таиланду.

Отдохнувший в Бангладеше россиянин назвал страну дешевой альтернативой Таиланду
Фото: PxherePxhere

Так, путешественник выбрал для отдыха курорт Кокс-Базар на побережье Бенгальского залива. По его словам снять гостиницу на сутки здесь можно за 20-50 долларов. Жилой фонд здесь уже устаревший, а новые гостиницы не всегда достраивают, однако квартиру без идеального ремонта здесь можно снять и вовсе за 200 долларов на месяц.

Сам отдых здесь по меркам российских туристов совсем не дорогой и, в отличии от Таиланда, здесь не все «заточено на выжимку из туриста денег». Здесь недорогие лежаки, дикие пляжи, сувенирные лавки, дешевая еда, но и выбор мест общепита небольшой.

"Отели, еда, лежаки на пляже, перемещение на такси (если научитесь грамотно торговаться) — все до смешного дешево, — закончил он", — рассказал турист.

Европейской еды в Бангладеше почти не найти, поэтому туристам приходится есть местную или индийскую кухню. Развлечений здесь не мало: национальный парк Химчари, сафари-парки, коралловый остров, буддийские деревни и монастыри.

Что нужно знать перед поездкой в Таилнад

Ранее мы писали о том, что россияне массово скупают туры в Таиланд на Новый год.

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