Бразильянка устроила откровенную фотосессию на фоне Эйфелевой башни в Париже, опубликовав ролик в своих соцсетях. Этим поступком девушка вызвала возмущение в сети.

24-летняя модель из Бразилии Габриэла Версиани вместе с подругой приехала отдохнуть в столицу Франции. Девушки решили устроить скандальную фотосессию и разместить ее в сети.

На кадрах видно, как Габриэла сначала появляется в черном плаще, а потом распахивает ее. Под верхней одеждой оказалось ярко-красное нижнее бикини.

Многие подписчики Версиани были возмущены ее поступком. Они назвали фотосессию «переходящей черту».

«Вам должно быть стыдно за свое поведение», — заявил поклонник.

Позднее девушка призналась, что за этот поступок их чуть не арестовала местная полиция. Все дело в том, что в Европе запрещено делать откровенные снимки напротив достопримечательностей.