Бразильянка устроила откровенную фотосессию на фоне Эйфелевой башни в Париже, опубликовав ролик в своих соцсетях. Этим поступком девушка вызвала возмущение в сети.
24-летняя модель из Бразилии Габриэла Версиани вместе с подругой приехала отдохнуть в столицу Франции. Девушки решили устроить скандальную фотосессию и разместить ее в сети.
На кадрах видно, как Габриэла сначала появляется в черном плаще, а потом распахивает ее. Под верхней одеждой оказалось ярко-красное нижнее бикини.
Многие подписчики Версиани были возмущены ее поступком. Они назвали фотосессию «переходящей черту».
«Вам должно быть стыдно за свое поведение», — заявил поклонник.
Позднее девушка призналась, что за этот поступок их чуть не арестовала местная полиция. Все дело в том, что в Европе запрещено делать откровенные снимки напротив достопримечательностей.
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