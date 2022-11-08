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1 час назад

Видео: туристка разделась на фоне Эйфелевой башни и возмутила людей

Катерина Саломе

Бразильянка устроила откровенную фотосессию на фоне Эйфелевой башни в Париже, опубликовав ролик в своих соцсетях. Этим поступком девушка вызвала возмущение в сети.

24-летняя модель из Бразилии Габриэла Версиани вместе с подругой приехала отдохнуть в столицу Франции. Девушки решили устроить скандальную фотосессию и разместить ее в сети.

На кадрах видно, как Габриэла сначала появляется в черном плаще, а потом распахивает ее. Под верхней одеждой оказалось ярко-красное нижнее бикини.

Мадонну раскритиковали за откровенные фото

Многие подписчики Версиани были возмущены ее поступком. Они назвали фотосессию «переходящей черту».

«Вам должно быть стыдно за свое поведение», — заявил поклонник.

Позднее девушка призналась, что за этот поступок их чуть не арестовала местная полиция. Все дело в том, что в Европе запрещено делать откровенные снимки напротив достопримечательностей.

Ранее мы писали о том, что модель Playboy потратила состояние на деликатесы для питомца.

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