В Испании продают целую деревню по цене дома

В Испании любой желающий может приобрести в собственность деревню. Потенциальные покупатели получили возможность стать собственниками населенного пункта, который пустует уже больше 30 лет.

В 2008 году из деревни хотели сделать туристический центр, однако эти планы не сбылись из-за глобального экономического кризиса. Недавно владельцы решили продать недвижимость. Стоит Сальто-де-Кастро 240 тыс. евро. Отмечается, что на эти деньги в Мадриде можно купить один дом.