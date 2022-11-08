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26 минут назад

В Испании продают целую деревню по цене дома

ProOren

Необычный вид недвижимости продают в Испании. В продажу попала целая деревня. Цена вопроса 240 тыс. евро.

В Испании продают целую деревню по цене дома
Фото: ProOrenProOren

В Испании любой желающий может приобрести в собственность деревню. Потенциальные покупатели получили возможность стать собственниками населенного пункта, который пустует уже больше 30 лет.

«Речь идет поселении Сальто-де-Кастро, расположенном неподалеку от границы с Португалией», - сообщает РИА ФАН.

В 2008 году из деревни хотели сделать туристический центр, однако эти планы не сбылись из-за глобального экономического кризиса. Недавно владельцы решили продать недвижимость. Стоит Сальто-де-Кастро 240 тыс. евро. Отмечается, что на эти деньги в Мадриде можно купить один дом.

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