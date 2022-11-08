В авиаотрасли объяснили, как увеличить число российских рейсов в Египет

«Решение о выборе страны регистрации воздушного судна принимается совместно с собственником, владельцем этого судна и, если это лизинговая компания, во взаимодействии с авиаперевозчиком, которому это воздушное судно передается. В парке российских авиакомпаний очень большое количество самолетов принадлежало лизинговым компаниям, в том числе, и зарубежным. В случаях взаимодействия с российскими лизинговыми компаниями изменения со стороны регистрации и так называемая дерегистрация, то есть исключение из реестра, например, Бермудских островов, уже произведено в отношении практически всего парка. Однако с зарубежными лизинговыми компаниями сложилась ситуация, когда авиационные власти третьих стран, в частности, Бермуд, прекратили конструктивное взаимодействие с российскими авиакомпаниями. Было принято решение зарегистрировать такие лайнеры в российском реестре, однако сами иностранные собственники не торопятся проводить их дерегистрацию из зарубежных реестров. Именно из-за неразберихи в отношении таких судов Турцией и рядом других стран были приняты ограничения. Добавлю, что комплексное и полное решение проблемы связано с поступлением в распоряжение российских авиакомпаний новых отечественных воздушных лайнеров, например, Sukhoi Superjet New и МС-21», — сказал Пантелеев.