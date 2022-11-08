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1 час назад

Российские путешественники пожаловались на неприязнь со стороны жителей Дагестана

runews24.ru

Сейчас путешествия по Дагестану набирают популярность, и все больше отдыхающих выбирают это туристическое направление.

Российские туристы пожаловались на неприязнь со стороны жителей Дагестана
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

О своей туристической поездке в республику рассказали российские путешественники Олег и Анна на портале «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

В сентябре пара приобрела авиабилеты до Махачкалы, которые обошлись им по 2300 рублей на каждого человека. Столица Дагестана произвела хорошее впечатление, однако туристы отметили, что среди местных природных достопримечательностей находится большое количество мусора.

Кроме того, отдыхающие были неприятно удивлены отношением местных жителей: туристы чувствовали негатив по отношению к себе. По словам Олега и Анны, местные жители гостеприимны только в случае, если соблюдаются их законы и правила, о которых туристам постоянно напоминают.

Еще одним неприятным обстоятельством стало то, что путешественники заразились кишечной палочкой, искупавшись в местных термальных водах.

Однако несомненным плюсом туристической поездки стала еда: туристы отметили, что местная кухня была отличной.

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