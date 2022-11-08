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41 минуту назад

Роскошный отдых в Кабо-Верде привел к массовому отравлению 80 туристов

Рамблер

На пятизвездочный отель курорта Кабо-Верде был подан иск. Более 80 британских туристов заявили о массовом отравлении во время отпуска. Об этом пишет Daily Mail.

Роскошный отдых привел к массовому отравлению 80 туристов
Фото: riu.comriu.com

Пострадавшие проживали в роскошном отеле Riu Palace Santa Maria. По их словам, причиной отравления стала кишечная инфекция, которой они заразились во время проживания в гостинице. Пока одни постояльцы мучались с диареей и другими тяжелыми симптомами, другим потребовалась срочная госпитализация.

Зачем туристы приезжают в Турцию зимой

Так, например, 46-летняя Элизабет Саттон оказалась на грани инсульта. Она вспоминает, что в номере отеля стоял «невыносимый запах серы», а в ресторане можно было получить еду с мухами и сырое мясо.

Ранее мы писали о том, что российская блогерша рассказала, как на Бали наживаются на туристах.

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