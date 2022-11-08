Операторы опровергли информацию о нехватке мест в отелях Шерегеша

Места и туры на горнолыжный курорт Шерегеш на новогодние праздники еще доступны для бронирования. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили российские туроператоры.
«Туры на новогодние праздники, независимо от типа тура и направления, всегда наиболее востребованы в связи с длинными выходными днями. Касаемо горнолыжных курортов, то заканчиваются они, конечно, быстрее. Относительно Шерегеша, то пока на конец декабря еще есть места. На данный момент стоимость тура стартует от 77 тыс. руб. за двоих в отель «две звезды» на завтраках на неделю на двоих взрослых с вылетом 20 декабря, даты с захватом Нового года уже начинаются от 120 тыс. руб. с теми же условиями», - рассказали в пресс-службе компании Anex Tour.
Туроператор Fun & Sun также подтвердил наличие доступных к бронированию туров в Шерегеш.
«По Шерегешу я хочу отметить, что у нас есть места на гарантии, мы уже третий год работаем на направлении и плотно сотрудничаем с отелями, заранее контрактуем их, поэтому с проблемами не сталкиваемся. Спрос на направление действительно высокий. Но если туристы хотят сэкономить, они могут поехать в Шерегеш на неделю раньше. Тур на неделю в Шерегеш у нас можно забронировать по цене от 38 тыс. руб. за человека», - отметили в пресс-службе компании.
Ранее СМИ сообщали, что на новогодние праздники на горнолыжном курорте Шерегеш наблюдается дефицит мест в отелях.