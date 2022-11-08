Операторы опровергли информацию о нехватке мест в отелях Шерегеша

«По Шерегешу я хочу отметить, что у нас есть места на гарантии, мы уже третий год работаем на направлении и плотно сотрудничаем с отелями, заранее контрактуем их, поэтому с проблемами не сталкиваемся. Спрос на направление действительно высокий. Но если туристы хотят сэкономить, они могут поехать в Шерегеш на неделю раньше. Тур на неделю в Шерегеш у нас можно забронировать по цене от 38 тыс. руб. за человека», - отметили в пресс-службе компании.