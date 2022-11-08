Появился бюджетный способ улететь в Стамбул и Дубай

Эксперты туротрасли предложили россиянам бюджетный способ улететь за границу на Новый год. Экономичные варианты с вылетом из Москвы раскрыты на портале TourDom.

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Выгодно отправиться на зимние праздники можно в Турцию — у иранской авиакомпании Mahan Airlines авиабилеты в Стамбул стартуют от 23 тысяч рублей в обе стороны с багажом. Перелет будет осуществляться со стыковкой в Тегеране и займет от 8,5 до 10 часов.

Также у соотечественников появилась возможность провести праздники в ОАЭ — иранский перевозчик предлагает добраться в Дубай за 30,7 тысячи рублей на одного. Авиабилеты по такой цене можно забронировать на период с 28 декабря по 10 января. Кроме того, бюджетную поездку на зимние каникулы можно совершить в Тегеран с авиакомпании Nordwind и в Тель-Авив с «Азербайджанскими авиалиниями» — перелет обойдется от 13 тысяч и 52 тысяч рублей соответственно.

Отмечается, что недорогие билеты на Новый год скорее исключение, чем правило.

«Перелет по более популярным маршрутам обойдется гораздо дороже, — добавили специалисты портала. — Например, место на прямых рейсах &quo"Аэрофлота" из Москвы в Мале в наиболее востребованные даты, с 28 декабря по 10 января, предлагается за 144 тысячи рублей, на Пхукет — 189 тысяч».