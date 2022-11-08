Спрос на полеты в Стамбул в ноябрьские праздники упал втрое

Спрос россиян на перелеты в Стамбул в период ноябрьских праздников снизился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, при этом востребованность авиабилетов в Дубай выросла в три раза. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

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"За границу россияне чаще всего бронировали авиабилеты в Стамбул, доля которого составила 11% от всех международных направлений - интересно, что за год популярность города снизилась почти в три раза. На втором месте оказался Дубай: туда совершено почти столько же перелетов, как и в Турцию - 10,6%, однако это в три раза больше, чем в 2021 году", - отмечают эксперты.

Также высоким спросом в ноябрьские праздники пользовались перелеты в Ереван, Алматы и Астану. При этом востребованность авиабилетов в Ереван снизилась за год на 30%, а в Алматы - выросла в 3,5 раза.

По данным сервиса, 84% его клиентов приобрели авиабилеты по российским направлениям. Среди них наибольшую долю заняли Москва (33% от общего числа бронирований), Санкт-Петербург (14,3%) и Сочи (8,1%). Также россияне летали в Казань, Кавказские Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Махачкалу, Самару и Уфу. Больше всего за год вырос спрос на перелеты в Самару (в 2,5 раза) и Санкт-Петербург (в 1,5 раза).