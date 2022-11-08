Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Спрос на полеты в Стамбул в ноябрьские праздники упал втрое

ТАСС

Спрос россиян на перелеты в Стамбул в период ноябрьских праздников снизился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, при этом востребованность авиабилетов в Дубай выросла в три раза. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

Спрос на полеты в Стамбул в ноябрьские праздники упал втрое
Фото: UnsplashUnsplash

"За границу россияне чаще всего бронировали авиабилеты в Стамбул, доля которого составила 11% от всех международных направлений - интересно, что за год популярность города снизилась почти в три раза. На втором месте оказался Дубай: туда совершено почти столько же перелетов, как и в Турцию - 10,6%, однако это в три раза больше, чем в 2021 году", - отмечают эксперты.

Также высоким спросом в ноябрьские праздники пользовались перелеты в Ереван, Алматы и Астану. При этом востребованность авиабилетов в Ереван снизилась за год на 30%, а в Алматы - выросла в 3,5 раза.

По данным сервиса, 84% его клиентов приобрели авиабилеты по российским направлениям. Среди них наибольшую долю заняли Москва (33% от общего числа бронирований), Санкт-Петербург (14,3%) и Сочи (8,1%). Также россияне летали в Казань, Кавказские Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Махачкалу, Самару и Уфу. Больше всего за год вырос спрос на перелеты в Самару (в 2,5 раза) и Санкт-Петербург (в 1,5 раза).

На поезде россияне чаще всего ездили в период ноябрьских праздников в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Казань и Ярославль. Наибольшее число бронирований отелей OneTwoTrip зафиксировал в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Эсто-Садке и Нижнем Новгороде.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители