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1 час назад

Компания Flydubai открыла продажу билетов по 6 новым направлениям

TURIZM.RU

Авиакомпания Flydubai объявила о запуске в 2023 году рейсов по шести направлениям: Кальяри, Корфу, Краби, Милан и Паттайю, а также возобновила полетную программу в Хофуф с 24 ноября 2022 года.

Компания Flydubai открыла продажу билетов по 6 новым направлениям
Фото: TurizmTurizm

С начала 2022 года Flydubai запустила рейсы более чем по 20 направлениям, включая Пизу и Катанию в Италии, Ош в Кыргызстане, а также Самарканд и Наманган в Узбекистане. С добавлением новых шести маршрутов сеть Flydubai расширится до 113 пунктов назначения в 53 странах. Это максимум с момента начала деятельности перевозчика.

Милан — второй по величине город Италии и одно из крупнейших торговых и туристических направлений в Европе. Кальяри — столица острова Сардиния, известного своими многочисленными историческими памятниками и шикарными пляжами. Греческий остров Корфу — это потрясающие пейзажи, кристально чистое море и уникальный Старый город.

Рейсы в Милан будут выполняться круглогодично, а в Кальяри и на Корфу — только в течение летнего сезона.

Краби и Паттайя в Таиланде — популярные места отдыха как для любителей поваляться на пляже, так и у искателей приключений.

Кроме того, авиакомпания возобновит полеты в Хофуф в Саудовской Аравии с 24 ноября 2022 года с частотой 2 раза в неделю. TURIZM.RU

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