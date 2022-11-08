Венесуэла и Колумбия возобновили пассажирское авиасообщение

Венесуэла и Колумбия возобновили регулярное пассажирское авиасообщение, прерванное в марте 2020 года. Об этом сообщил в понедельник министр транспорта Боливарианской Республики Рамон Веласкес.

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"По указанию президента Николаса Мадуро сегодня возобновилось коммерческое авиасообщение с Колумбией. Мы рады установить связь с этой братской страной", - написал он в "Твиттере".

Первый рейс после перерыва по маршруту Каракас-Богота осуществила венесуэльская авиакомпания Turpial. Как подтвердил в "Твиттере" посол Колумбии в Венесуэле Армандо Бенедетти, в среду в обратном направлении должен вылететь первый самолет колумбийского государственного авиаперевозчика Satena.

26 сентября Колумбия и Венесуэла полностью открыли межгосударственную границу, разрешив проезд транспорта через наземные погранпункты. Как сообщал ранее министр транспорта Колумбии Густаво Рейеса, на этот же день был запланирован первый рейс венесуэльской государственной авиакомпании Conviasa. Однако он не состоялся, поскольку Богота отозвала разрешение из-за санкций США, которые действуют в отношении авиаперевозчика. Возобновление авиасообщение было отложено.

Наземная граница между странами была закрыта для транспорта в 2015 году по решению Каракаса. В марте 2020 года страны полностью закрыли пограничные переходы из-за пандемии ковида. В июне прошлого года Колумбия объявила о постепенном открытии границ с Венесуэлой, Каракас разрешил частично возобновить сообщение в октябре.