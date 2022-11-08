Санатории в Сочи не готовы отпускать туристов после новогодней ночи

В редакцию TourDom.ru обратились читатели с вопросом, какие из санаториев Сочи в новогоднюю ночь готовят праздничную программу для своих гостей. Журналист изучил предложения на рынке.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

В санатории «Актер» обещают и представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, и ослепительное пиротехническое шоу «Новогоднее небо Актера». Стоимость – 11 500 руб. с гостя. Для детей до 12 лет – вдвое меньше. Ну а до 4 лет – бесплатно. Управляющие объекта установили минимальный срок проживания 3 дня / 2 ночи. Все вместе для двух гостей – от 46 тыс. в стандартном номере и с завтраками.

«Южное взморье» предлагает не мелочиться и сразу заехать на 3 ночи. Новогодний тур для двух гостей с программой с 31 по 3 января от 68 тыс. при бронировании в ноябре. Дальше – дороже. Санаторий «Октябрьский» в зимние каникулы меньше, чем на 5 ночей, туристов принимать не готов. В зависимости от типа размещения за отдых для двоих необходимо отдать не менее 50 тыс.

В «Azimut Здоровье Мыс Видный» можно заехать и только на одни сутки, в том числе на ту ночь, когда все ждут боя курантов. Здесь предлагают провести вечер в стиле «Кавказская пленница». За программу со взрослого гостя здесь просят 7 тыс. Начнут с детского новогоднего спектакля, ну а дальше – развлекательная программа для всех. Плюсом необходимо оплатить проживание – двухместный номер от 10 тыс. на двух гостей. В наличии уже далеко не все категории номеров.

Новогоднюю программу готовят и в санатории «Сочи». Вот только попасть туда практически нереально – онлайн-система предлагает всего два одноместных номера по 9 тыс. и 10 тыс. за сутки.