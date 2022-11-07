Российские туристы не смогут попасть в Индонезию по электронным визам

Посольство Индонезии в России уточнило данные о возможностях использования электронных виз.
Они не предназначены для туристов. Электронные визы для пересечения границы можно получить только по приглашению. Запрос может направить кто-то из граждан Индонезии или местная компания, разъяснили в посольстве. В этом случае проблем со въездом не возникнет.
В Сети ранее появились сообщения, что с 9 ноября Индонезия упрощает въезд для граждан 26 стран, включая Россию. В стране запустят систему электронных документов. Она нацелена на тех, кто прибывает в Индонезию.