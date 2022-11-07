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1 час назад

Российские туристы не смогут попасть в Индонезию по электронным визам

Слово и Дело

Посольство Индонезии в России уточнило данные о возможностях использования электронных виз.

Российские туристы не смогут попасть в Индонезию по электронным визам
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Они не предназначены для туристов. Электронные визы для пересечения границы можно получить только по приглашению. Запрос может направить кто-то из граждан Индонезии или местная компания, разъяснили в посольстве. В этом случае проблем со въездом не возникнет.

В Сети ранее появились сообщения, что с 9 ноября Индонезия упрощает въезд для граждан 26 стран, включая Россию. В стране запустят систему электронных документов. Она нацелена на тех, кто прибывает в Индонезию.

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