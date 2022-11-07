Авиакомпания Uzbekistan Airways сделает скидки на билеты для пожилых граждан

Узбекская авиакомпания под названием Uzbekistan Airways собирается пойти навстречу возрастной группе населения. В частности, для пожилых граждан организуют скидки на билеты для перелётов на самолётах.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Акция, как сообщается в пресс-службе авиаперевозчика, начнётся в ноябре, а сама скидки составит 25%.