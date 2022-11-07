Авиакомпания Uzbekistan Airways сделает скидки на билеты для пожилых граждан

Узбекская авиакомпания под названием Uzbekistan Airways собирается пойти навстречу возрастной группе населения. В частности, для пожилых граждан организуют скидки на билеты для перелётов на самолётах.
Акция, как сообщается в пресс-службе авиаперевозчика, начнётся в ноябре, а сама скидки составит 25%.
Стоит отметить, что снижение цен на билеты от эконом-класса предусмотрено по причине начала «месяца туризма для пожилых людей». Предложением смогут воспользоваться все женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.