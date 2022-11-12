Чем удивляет бамбуковый лес в Батуми: видео

Возможно ли, гуляя по одному месту попасть одновременно в Америку, Австралию и Азию? В этом удивительном парке вас ждет именно такое путешествие.

Такое уникальное сочетание флоры и фауны можно увидеть, посетив Батумский Ботанический сад, который находится на территории больше 110 гектаров на высоте 220 метров над уровнем моря. Весь сад делится на 21 зону, в которой представлены растения из разных уголков мира. Там вы сможете попасть в настоящий бамбуковый лес, покормить золотых рыбок и увидеть, как цветет акация.