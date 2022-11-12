Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Чем удивляет бамбуковый лес в Батуми: видео

Стелла Шмель

Возможно ли, гуляя по одному месту попасть одновременно в Америку, Австралию и Азию? В этом удивительном парке вас ждет именно такое путешествие.

Такое уникальное сочетание флоры и фауны можно увидеть, посетив Батумский Ботанический сад, который находится на территории больше 110 гектаров на высоте 220 метров над уровнем моря. Весь сад делится на 21 зону, в которой представлены растения из разных уголков мира. Там вы сможете попасть в настоящий бамбуковый лес, покормить золотых рыбок и увидеть, как цветет акация.

Подробнее об этом необычном месте смотрите в видео.

“Места силы” на Алтае для отдыха в любой сезон

Ранее мы рассказывали, что ждет пассажиров самого дорогого поезда в Индии.

Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители