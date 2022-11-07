Россиянам раскрыли правила выдачи упрощенных виз в Индонезию

Электронные визы в Индонезию не предназначены для туристов, они доступны только приглашенным в республику гражданам. Правила выдачи электронных виз россиянам раскрыли в посольстве популярной азиатской страны в Москве, передает ТАСС.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, в диппредставительстве сообщили, что заявление на получение визы может быть подано человеком, приглашенным гражданином Индонезии, местной организацией или зарегистрированной на территории республики иностранной компанией.

Более того, заявителю необходимо иметь уже купленный авиабилет в Индонезию и обратно, а также медицинскую страховку, которая может покрыть расходы на лечение минимум на 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей).

Говоря о туристических поездках, представители посольства напомнили, что с 30 мая 2022 года все граждане России и Белоруссии могут совершать туристические визиты в Индонезию по визе по прибытии стоимостью 500 тысяч индонезийских рупий (около двух тысяч рублей). Однако и в этом случае путешественникам нужно иметь обратный билет и медицинскую страховку.