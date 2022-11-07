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23 минуты назад

Стало известно о заметном росте российского турпотока за рубеж

Lenta.ru

В январе-сентябре 2022 года число туристических поездок россиян по наиболее популярным заграничным направлениям увеличилось на 43 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. О росте турпотока за рубеж пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ.

Стало известно о росте российского турпотока за рубеж
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стало известно, что за три квартала 2022 года российские граждане совершили более 7,5 миллиона «визитов с целью туризма и отдыха» по 15 наиболее популярным зарубежным направлениям, среди которых ряд стран постсоветского пространства.

В АТОР полагают, что заметный рост российского турпотока за границу связан с отменой коронавирусных ограничений в большинстве государств, возобновлением чартеров на зимние направления, увеличением полетов в Египет и ОАЭ, а также непрерывностью авиасообщения с Турцией.

Таким образом, в январе-сентябре 2022 года Турцию посетили 3,5 миллиона туристов из России, Абхазию — 1,8 миллиона, Египет — 609,9 тысячи, ОАЭ — 575 тысяч, Мальдивы — 143,5 тысячи, Таиланд — 103,4 тысячи.

Отмечается, что российский турпоток в Турцию за год практически не изменился, в Абхазию — увеличился на 18 процентов, в Египет — вырос в 2,2 раза, в ОАЭ — на 95 процентов, а на Мальдивы, наоборот, сократился на 20 процентов.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,ФСБ,
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