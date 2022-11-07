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2 часа назад

Стюардесса рассказала, почему не стоит пить томатный сок в самолете

Мира Маркина

Стюардесса авиакомпании American Airlines Андреа Сонг рассказала, почему во время полета пассажирам стоит воздержаться от употребления томатного сока, ее слова передает журнал "Maxim".

Бортпроводница объяснила, что из-за сухого воздуха и давления на высоте работа вкусовых рецепторов человека немного изменяется и некоторые привычные напитки кажутся другими. Однако это не касается томатного сока – его вкус остается прежним. Этим и пользуются пассажиры, но стюардесса не советует этого делать из-за большого содержания соли в этом напитке.

Стюардесса рассказала, какие места являются лучшими в самолете

Сонг утверждает, что соль в составе сока может привести к заметным отекам на ногах, что способно сделать ваш перелет некомфортным.

Ранее "Рамблер" рассказывал, каким именем бортпроводники называют ненавистных пассажиров.

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