Стюардесса рассказала, почему не стоит пить томатный сок в самолете

Стюардесса авиакомпании American Airlines Андреа Сонг рассказала, почему во время полета пассажирам стоит воздержаться от употребления томатного сока, ее слова передает журнал " Maxim ".

Бортпроводница объяснила, что из-за сухого воздуха и давления на высоте работа вкусовых рецепторов человека немного изменяется и некоторые привычные напитки кажутся другими. Однако это не касается томатного сока – его вкус остается прежним. Этим и пользуются пассажиры, но стюардесса не советует этого делать из-за большого содержания соли в этом напитке.