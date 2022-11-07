Для жителей Екатеринбурга запустят авиарейсы в Израиль

Авиакомпания Red Wings с ноября начнет совершать перелеты из Екатеринбурга в Тель-Авив. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

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«Направление Екатеринбург – Тель-Авив уникальное и будет доступно только пассажирам Red Wings», – сообщили в пресс-службе.

По данным компании, перелет будет совершаться с посадкой на 40 минут в Минеральных Водах, где самолет сможет дозаправиться. Общая же продолжительность перелета из Кольцово на курорт в Тель-Авив составит 7 часов.

Первый рейс стартует 27 ноября, самолеты будут курсировать по воскресеньям. Перелет в одну сторону начинается от 30,2 тысячи рублей.

«Израиль станет пятым иностранным государством, в которое Red Wings выполняет полеты из базового аэропорта «Кольцово», – добавили в авиакомпании.