Транзитные авиарейсы до Сочи и Иркутска появились в Кемерове

Кемеровский аэропорт объявил о переходе на осенне-зимнее расписание и анонсировал новые транзитные рейсы до российского города-курорта.

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Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в зимнем сезоне стартуют транзитные рейсы Сочи – Кемерово – Иркутск – Кемерово – Сочи. Они будут выполняться на самолете Boing 737.

Вместимость судна достигает до 189 пассажиров. Летать самолеты начали с 3 ноября два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

– Для пассажиров, планирующих путешествие рейсами авиакомпании Nordwind Airlines время в пути до Сочи составит 5 часов 10 минут, до Иркутска 2 часа 10 минут, – рассказали в международном аэропорту им. А.А. Леонова.