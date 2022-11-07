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43 минуты назад

Большинство россиян не собираются на заграничные курорты

РИА "ФедералПресс"

Россияне рассказали, собираются ли они в ближайшее время на отдых в зарубежные страны. Об этом говорится в результатах опроса «ФедералПресс».

Большинство россиян не собираются на заграничные курорты
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«26 % опрошенных заявили, что в ближайшее время в отпуск не собираются, еще 24 % граждан признались, что собираются на отдых за границу, так как соскучились по заграничным курортам», – следует из результатов опроса.

Еще 24 % граждан заявили, что у них нет денег на билеты, 14 % респондентов боятся оказаться в чужой стране, а 12 % предпочли отдыхать в России.

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