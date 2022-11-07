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1 час назад

Поезд Деда Мороза 3 декабря прибудет в Нижний Новгород

Нижегородская правда

Поезд Деда Мороза 3 декабря прибудет в Нижний Новгород. О визите вошлебника говорится на сайте Горьковской железной дороги.

Поезд Деда Мороза 3 декабря прибудет в Нижний Новгород
Фото: unsplashunsplash

Путешествие Деда Мороза по России началось 22 октября на поезде, специально подготовленном для него ОАО «РЖД». Новогоднее настроение привезут более чем в 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.

Путешествие по Горьковской железной дороге Поезд Деда Мороза начнет 3 декабря со станции Нижний Новгород, в этот же день он посетит станцию Арзамас 2. Затем поезд сделает остановки на станциях Чебоксары (4 декабря), Йошкар-Ола и Казань (5 декабря), Ижевск (6 декабря). Кроме того, поезд посетит Ковров и Владимир (13 января), Киров (14 января).

На станциях гостей ждет развлекательная программа с аниматорами. Кроме того, в некоторых городах желающие смогут посетить передвижную резиденцию Деда Мороза по заранее приобретенным билетам. В 19 вагонах поезда расположены салон-приемная, сцена, «Сказочная деревня» для игр и квестов, ресторан и лавки. В во главе состава – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Новости путешествий,РЖД,
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