Поезд Деда Мороза 3 декабря прибудет в Нижний Новгород. О визите вошлебника говорится на сайте Горьковской железной дороги.

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Путешествие Деда Мороза по России началось 22 октября на поезде, специально подготовленном для него ОАО «РЖД». Новогоднее настроение привезут более чем в 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.

Путешествие по Горьковской железной дороге Поезд Деда Мороза начнет 3 декабря со станции Нижний Новгород, в этот же день он посетит станцию Арзамас 2. Затем поезд сделает остановки на станциях Чебоксары (4 декабря), Йошкар-Ола и Казань (5 декабря), Ижевск (6 декабря). Кроме того, поезд посетит Ковров и Владимир (13 января), Киров (14 января).