Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

В России снова продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны

Lenta.ru

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в авиагавани юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 15 ноября. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщается на сайте ведомства.

В России снова продлили режим ограничения полетов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно полученной информации, временный запрет на осуществление полетов коснулся 11 аэропортов страны. Таким образом, полеты ограничены в воздушные гавани Белгорода, Краснодара, Воронежа, Геленджика, Анапы, Симферополя, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Брянска.

В ведомстве порекомендовали российским авиакомпаниям организовывать перевозку по альтернативным маршрутам с использованием доступных воздушных гаваней в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Новости путешествий,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители