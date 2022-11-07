Россиянка назвала вредную для турков русскую еду

Российская тревел-блогерша побывала в Турции и выяснила, какие популярные у россиян продукты турки считают вредными для здоровья. Об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

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Как заметила автор блога, турки не едят майонез — они заменяют продукт на греческий йогурт в сочетании с лимонным соком, зеленью, специями и чесноком. Также в Турции принято заправлять салаты и блюда оливковым маслом, свежевыжатым соком лимона, гранатовым соусом или чесночным йогуртом. Кроме того, путешественница выяснила, что жители республики не любят сметану за жирность.

«Среди изобилия молочной продукции в Турции не нашлось места и молоку. Свою нелюбовь к данному напитку объясняют тем, что оно у них не усваивается, при этом благополучно употребляют множество другой молочной продукции, а кашу варят на воде (редко едят, кстати), в кофе добавляют сливки», — назвала еще один нелюбимый турками русский продукт блогерша.