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2 часа назад

Из Новосибирска на Шри-Ланку появились прямые авиарейсы

Bfm.ru Новосибирск

В понедельник, 7 ноября авиакомпания AZUR air начала выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Коломбо – крупнейший город Шри-Ланки. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолёт улетел в 3:17. Время в пути составляет около 8 часов.

Из Новосибирска на Шри-Ланку появились прямые авиарейсы
Фото: Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

По информации портала bg.ru, полёты будут осуществляться на лайнерах Boeing 767 раз в семь дней: по нечетным неделям – в понедельник, по чётным – в пятницу. Стоимость билета, по данным издания, от 100 тысяч рублей.

Добавим, что власти Шри-Ланки продлили срок действия визы для россиян с месяца до полугода. Об этом сообщало агентство РИА «Новости». При оформлении визы с туриста будут взимать 35 долларов. Нововведение будет действовать до 25 июня 2023 года.

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