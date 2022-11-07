Из Новосибирска на Шри-Ланку появились прямые авиарейсы

В понедельник, 7 ноября авиакомпания AZUR air начала выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Коломбо – крупнейший город Шри-Ланки. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолёт улетел в 3:17. Время в пути составляет около 8 часов.
По информации портала bg.ru, полёты будут осуществляться на лайнерах Boeing 767 раз в семь дней: по нечетным неделям – в понедельник, по чётным – в пятницу. Стоимость билета, по данным издания, от 100 тысяч рублей.
Добавим, что власти Шри-Ланки продлили срок действия визы для россиян с месяца до полугода. Об этом сообщало агентство РИА «Новости». При оформлении визы с туриста будут взимать 35 долларов. Нововведение будет действовать до 25 июня 2023 года.