Из Новосибирска на Шри-Ланку появились прямые авиарейсы

В понедельник, 7 ноября авиакомпания AZUR air начала выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Коломбо – крупнейший город Шри-Ланки. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, самолёт улетел в 3:17. Время в пути составляет около 8 часов.

Фото: Bfm.ru Новосибирск Bfm.ru Новосибирск

По информации портала bg.ru, полёты будут осуществляться на лайнерах Boeing 767 раз в семь дней: по нечетным неделям – в понедельник, по чётным – в пятницу. Стоимость билета, по данным издания, от 100 тысяч рублей.