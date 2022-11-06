Туриста не посадили на рейс до Варадеро из-за пары минут

В редакцию TourDom.ru обратился турагент, клиента которого накануне ночью не пустили на самолет, вылетавший в Варадеро из Шереметьево. Потерпевшая сторона считает, что из-за затянувшейся регистрации путешественник просто физически не мог успеть на самолет и время посадки должны были скорректировать.

Фото: TourDom TourDom

Рейс N 43501 авиакомпании Nordwind 5 ноября ближе к полуночи должен был унести в Варадеро туриста, купившего тур на Кубу от туроператора Pegas Touristik. В 21:10 он прибыл в терминал С Шереметьево. На тот момент регистрация на рейс уже шла, но в целом времени для прохождения всех процедур оставалось вполне достаточно, если бы не одно но.

Видео дня

«На стойках была большая очередь и какие-то проблемы со штрих-кодом на посадочных, потому что люди после регистрации возвращались обратно. В итоге турист получил свой талон около 23 часов. А сама регистрация закончилась всего за 20 минут до вылета».

По словам турагента, судя по информации на посадочном, посадка должна была завершиться в 23:30. У туриста было около получаса, чтобы добраться до зоны таможенного контроля, успеть пройти досмотр, паспортный контроль и добежать до 138-го гейта, расположенного в дальней части зоны вылета. «Возле своего выхода турист оказался примерно в 23:32–23:35. Его не пустили в самолет. Здесь же он обнаружил еще 10 человек». По информации онлайн-табло, посадка на рейс была произведена с 23:06 по 23:37.

Удивлением для пассажира, которому было отказано в посадке на рейс, стало отсутствие объявлений в аэропорту о том, что посадка заканчивается и пассажиров просят поторопиться. Чемоданы путешественников выгрузили. Самолет улетел из Шереметьево, судя по онлайн-табло, на 14 минут позже запланированного. «Туристам сказали обращаться к туроператору! Завтра будем писать претензию», – заверил турагент.