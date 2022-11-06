Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
3 часа назад

Домкрат и набор ключей: перечислены вещи, которые необходимо иметь в автопутешествии

Стелла Шмель

Названы 10 вещей, которые необходимо иметь машине в длительном автопутешествии. Список составили эксперты из издания "Туристас".

Названы 10 вещей, которые необходимо иметь в автопутешествии
Фото: UNSPLASH.COMUNSPLASH.COM

В перечень вошли противооткатные башмаки и сварочные перчатки, огнетушитель, компрессор, аварийные знаки.

Также эксперты советуют иметь в машине канистру с бензином, минимум 5-10 литров.

Терапевт озвучила правила безопасного автопутешествия

Полиэтилен стоит тоже взять с собой:

"Так, его можно растянуть вместо тента, когда вы останавливаетесь, чтобы отдохнуть. А еще, например, им можно заклеить окно, если по какой-то причине вам его разбили — заменить быстро вряд ли получится. Во второй ситуации пригодится также армированный скотч", - пишут эксперты.

Если в дороге сел аккумулятор, пригодится пусковое устройство. Также рекомендуется иметь в машине домкрат, набор ключей для замены колес, газовую горелку.

Ранее мы писали, что нужно взять с собой в палаточный поход.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители