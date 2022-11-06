Названы 10 вещей, которые необходимо иметь в автопутешествии

"Так, его можно растянуть вместо тента, когда вы останавливаетесь, чтобы отдохнуть. А еще, например, им можно заклеить окно, если по какой-то причине вам его разбили — заменить быстро вряд ли получится. Во второй ситуации пригодится также армированный скотч", - пишут эксперты.