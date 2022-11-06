Названы 10 вещей, которые необходимо иметь в автопутешествии

Названы 10 вещей, которые необходимо иметь машине в длительном автопутешествии. Список составили эксперты из издания "Туристас".
В перечень вошли противооткатные башмаки и сварочные перчатки, огнетушитель, компрессор, аварийные знаки.
Также эксперты советуют иметь в машине канистру с бензином, минимум 5-10 литров.
Полиэтилен стоит тоже взять с собой:
"Так, его можно растянуть вместо тента, когда вы останавливаетесь, чтобы отдохнуть. А еще, например, им можно заклеить окно, если по какой-то причине вам его разбили — заменить быстро вряд ли получится. Во второй ситуации пригодится также армированный скотч", - пишут эксперты.
Если в дороге сел аккумулятор, пригодится пусковое устройство. Также рекомендуется иметь в машине домкрат, набор ключей для замены колес, газовую горелку.
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