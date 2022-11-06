Путешественница разочаровалась, отдохнув на Сейшелах

Россиянка отправилась в свадебное путешествие на Сейшелы и поделилась впечатлениями. Ее слова приводит портал «Тонкости туризма».

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Изначально пара планировала устроить пышную свадьба, но пандемия разрушила их планы, рассказала девушка. Поэтому, по ее словам, они решили потратить отложенные деньги на поездку на Сейшелы. Они заплатили 403 тысячи рублей на двоих за турпакет в четырехзвездочный отель на 10 дней с питанием по система all inclusive.

«За такие деньги — никакой инфраструктуры, территория — это просто корпуса и рестораны, джунгли, пляж и небольшой бассейн. Нет спа, площадок, зон отдыха, никакого ландшафтного дизайна — что выросло, то выросло», — пожаловалась сервиса россиянка.

Также она была расстроена из-за слишком высоких цен на экскурсии и аренду авто. Тем не менее девушка осталась в восторге от богатого подводного мира, пляжа и питания в ресторане.