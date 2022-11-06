Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Путешественница потратила отложенные на свадьбу деньги на Сейшелы и разочаровалась

Катерина Саломе

Россиянка отправилась в свадебное путешествие на Сейшелы и поделилась впечатлениями. Ее слова приводит портал «Тонкости туризма».

Путешественница разочаровалась, отдохнув на Сейшелах
Фото: pixabay.compixabay.com

Изначально пара планировала устроить пышную свадьба, но пандемия разрушила их планы, рассказала девушка. Поэтому, по ее словам, они решили потратить отложенные деньги на поездку на Сейшелы. Они заплатили 403 тысячи рублей на двоих за турпакет в четырехзвездочный отель на 10 дней с питанием по система all inclusive.

Туристка назвала главные ошибки начинающих путешественников

«За такие деньги — никакой инфраструктуры, территория — это просто корпуса и рестораны, джунгли, пляж и небольшой бассейн. Нет спа, площадок, зон отдыха, никакого ландшафтного дизайна — что выросло, то выросло», — пожаловалась сервиса россиянка.

Также она была расстроена из-за слишком высоких цен на экскурсии и аренду авто. Тем не менее девушка осталась в восторге от богатого подводного мира, пляжа и питания в ресторане.

Ранее мы писали о том, что путешественник перечислил грубые ошибки туристов в отелях.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители